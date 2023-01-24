Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray Nef'in, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Limoges ile oynadığı maçta Sinan Erdem'de "Fener Ağlama" çalındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
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24 Ocak 2023 21:15
Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Limoges ile oynadığı maçta Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Sinan Erdem'de oynanan mücadelede "Fener Ağlama" çalındı.

Öte yandan Galatasaraylı tribünler de Fenerbahçe aleyhine tezahüratta bulundu.

İki takım arasında son dönemde gerilim artarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'e birlikte canlı yayına çıkma çağrısında bulunmuştu.

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