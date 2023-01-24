Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Limoges ile oynadığı maçta Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Sinan Erdem'de oynanan mücadelede "Fener Ağlama" çalındı.
Öte yandan Galatasaraylı tribünler de Fenerbahçe aleyhine tezahüratta bulundu.
İki takım arasında son dönemde gerilim artarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'e birlikte canlı yayına çıkma çağrısında bulunmuştu.
Sinan Erdem'de oynanan mücadelede "Fener Ağlama" çalındı.
Öte yandan Galatasaraylı tribünler de Fenerbahçe aleyhine tezahüratta bulundu.
İki takım arasında son dönemde gerilim artarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'e birlikte canlı yayına çıkma çağrısında bulunmuştu.
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