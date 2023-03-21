Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap

Galatasaray, Fenerbahçe'nin "Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz" paylaşımına cevap olarak twitter'dan paylaşımda bulundu.
Galatasaray, "Biz buradan devam ediyoruz Fenerbahçe. Şampiyon Cimbom yazdıracağız." paylaşımında bulundu.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı:
Galatasaray, "Biz buradan devam ediyoruz Fenerbahçe. Şampiyon Cimbom yazdıracağız." paylaşımında bulundu.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı:
BİZ BURADAN DEVAM EDİYORUZ! 😉@Fenerbahce#ŞampiyonCimbomYazdıracağız pic.twitter.com/VKjtK13fzb
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 21, 2023
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