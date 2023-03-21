Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap

Galatasaray, Fenerbahçe'nin "Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz" sorusuna cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap
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21 Mart 2023 19:10
Galatasaray, Fenerbahçe'nin "Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz" paylaşımına cevap olarak twitter'dan paylaşımda bulundu.

Galatasaray, "Biz buradan devam ediyoruz Fenerbahçe. Şampiyon Cimbom yazdıracağız." paylaşımında bulundu.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

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