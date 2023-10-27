29 Ekim

Galatasaray'dan Devler Ligi'nde olumsuz rekor!

Galatasaray, 3 haftası geride kalan Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol kaçıran takımlardan biri olarak ön plana çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Devler Ligi'nde olumsuz rekor!
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27 Ekim 2023 10:31
Son güncelleme 27 Ekim 2023 10:32
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 hafta sonunda birçok istatistikte turnuvanın favorilerini zorluyor. Bunlardan biri de gol kaçırma istatistiği.

UEFA tarafından yayınlanan verilere göre Sarı-Kırmızılı takımda Mauro Icardi 5 net gol, Kerem Aktürkoğlu da 4 net gol pozisyonu kaçırarak, toplamda 9 ciddi fırsattan yararlanamadı. Bu alanda liderlik, Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland'a ait. Norveçli santrfor tek başına 8 önemli gol fırsatını harcadı. Real Madrid'den Rodrygo ile Inter'den Lautaro Martinez de 4'er gol kaçırarak Kerem'le beraber 2. sıradaki Icardi'yi takip ediyorlar.

Söz konusu veriler her ne kadar olumsuzluk ifade etse de Galatasaray'ın Kopenhag, Manchester United ve Bayern Münih karşısında ne kadar çok net pozisyona girdiğini işaret ediyor.





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