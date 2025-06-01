Galatasaray'dan Derrick Köhn için gelen teklife ret!

Galatasaray'ın genç sol bek oyuncusu Derrick Köhn için Bundesliga ekibi Werder Bremen'den önemli bir teklif geldi.



3 MİLYON EURO TEKLİFTE BULUNDU



Ertan Süzgün'ün haberine göre; Alman kulübü, bonuslarla beraber yaklaşık 3 milyon Euro'yu bulan bir teklifte bulunurken, Köhn'ün satın alma opsiyonunun 5 milyon Euro olduğu öğrenildi.



GALATASARAY, TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ



Sarı-kırmızılı yönetim ise söz konusu teklifi yeterli bulmayarak geri çevirdi.



