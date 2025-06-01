Galatasaray'ın genç sol bek oyuncusu Derrick Köhn için Bundesliga ekibi Werder Bremen'den önemli bir teklif geldi.
3 MİLYON EURO TEKLİFTE BULUNDU
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Alman kulübü, bonuslarla beraber yaklaşık 3 milyon Euro'yu bulan bir teklifte bulunurken, Köhn'ün satın alma opsiyonunun 5 milyon Euro olduğu öğrenildi.
GALATASARAY, TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
Sarı-kırmızılı yönetim ise söz konusu teklifi yeterli bulmayarak geri çevirdi.
Galatasaray'dan Derrick Köhn için gelen teklife ret!
Werder Bremen, Derrick Köhn için bonuslarla beraber 3 milyon Euro önerdi; Galatasaray ise teklifi düşük bularak reddetti.
Galatasaray'ın genç sol bek oyuncusu Derrick Köhn için Bundesliga ekibi Werder Bremen'den önemli bir teklif geldi.
Galatasaray
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