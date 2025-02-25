Galatasaray'dan derbi sonrası TFF'ye başvuru

Galatasaray, Kasımpaşa ile pazar günü oynayacağı maçın 1 gün sonraya alınması için TFF'ye başvuruda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan derbi sonrası TFF'ye başvuru
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25 Şubat 2025 12:04
Son güncelleme 25 Şubat 2025 12:09
Galatasaray, derbinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

343 Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; perşembe günü 19.00'da Konyaspor ile evinde Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın günü içi başvuruda bulundu.

Galatasaray, Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maçın 2 Mart Pazar 16.00'dan 3 Mart Pazartesi akşamına ertelenmesi için başvuruda bulundu.

TFF, henüz bu taleple ilgili cevabını iletmedi.


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