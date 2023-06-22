Galatasaray'dan Cardoso için 6 milyon euro

Galatasaray, Internacional forması giyen Johnny Cardoso için 6 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'dan Cardoso için 6 milyon euro
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22 Haziran 2023 09:17
Galatasaray'da yaz transfer dönemi için hareketlilik başladı. Sarı-kırmızılılarda özellikle orta saha konusunda listeye sürpriz bir isim eklendi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Brezilya ekibi Internacional forması giyen Johnny Cardoso'ya talip oldu.

6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Yönetimin, 21 yaşındaki orta alan oyuncusu için 6 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayan Cardoso'ya Napoli, Betis ve Brighton'ın da ilgilendiği ifade edildi.

SICAK BAKIYOR

Brezilya asıllı ABD vatandaşı olan Johnny bu sezon 26 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti.

21 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi.

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