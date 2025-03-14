Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadelede kazanan 4-0'lık skorla Galatasaray oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Victor Osimhen, 45. dakikada penaltıdan Alvaro Morata, 45+3. dakikada Osimhen, 52'de yine Osimhen attı.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor maçındaki 3 golüyle birlikte Türkiye kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Osimhen, kariyerinde ise 3. kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.
Galatasaray'da ikinci golü atan Alvaro Morata da karşılaşmayı bir gol, bir asistle tamamladı. İspanyol yıldız, golü dışında Osimhen'in attığı ilk golde asisti yapan futbolcu oldu.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Antalyaspor ise ligde bir maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray, ligde puanını 71'e yükseltti. Okan Buruk'un ekibi, iki maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe'nin 10 puan önünde yer alıyor. Antalyaspor, 33 puanda kaldı.
Galatasaray, milli aranın ardından ligde Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
PUAN DURUMU
Galatasaray: 27 maç, 71 puan
Fenerbahçe: 25 maç, 61 puan
Antalyaspor: 27 maç, 33 puan
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Onvo Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.
Ligde aldığı 21 galibiyet, 5 beraberlikle yoluna namağlup lider devam eden sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Akdeniz temsilcisini ağırladı.
Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'iyle çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı ve Mario Lemina yer aldı.
Okan Buruk, son olarak ligin 27. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ilk 11'inde görev verdiği Lemina'yı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yerine Yunus Akgün'ü ilk 11'de sahaya sürdü.
6 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Sakatlıktan yeni dönen Yunus Akgün, Süper Lig'de 6 maç sonra ilk 11'de forma giydi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax ile yapılan müsabakada sakatlanan Yunus, sonrasında ligde 3 maç kaçırdı. Sakatlıktan dönmesinin ardından ilk kez 25. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek forma giyen milli yıldız, cezalı duruma düşerek 26. haftadaki Kasımpaşa maçında oynayamadı.
Son olarak geçen haftaki Alanyaspor mücadelesinde ikinci yarıda oyuna dahil olan Yunus Akgün, ligde 6 maçın ardından ilk 11'e Onvo Antalyaspor karşılaşmasıyla döndü.
OKAN BURUK'A PLAKET
Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100 maça çıkan Okan Buruk'a plaket verildi.
Geçen haftaki Alanyaspor mücadelesiyle sarı-kırmızılı ekibin başında 100. kez lig maçında görev yapan Buruk'a kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket takdim edildi.
ANTALYASPOR İYİ BAŞLADI
Galatasaray, taraftarının baskısıyla birlikte maça başlasa da Antalyaspor özellikle ilk bölümde rakip yarı sahadaki etkinliği ile dikkat çekti.
10. dakikada Frankowski'nin Abdülkerim Bardakcı'ya verdiği geri pasta Abdülkerim, topu sektirdi ve araya Soner girdi ancak Abdülkerim hatasını telafi ederek topu dışarı gönderdi.
ANTALYASPOR'DA PENALTI İTİRAZI!
Antalyaspor, karşılaşmanın 16. dakikasında penaltı bekledi. Bu dakikada Galatasaray ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Antalyasporlu oyuncular, Davinson Sanchez'in elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu. Hakem Ozan Ergün, bir süre VAR'la da konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.
OSIMHEN DİREĞE TAKILDI
Galatasaray, 25. dakikada Victor Osimhen ile gole çok yaklaştı. Sara'nın rakip ceza sahasına ortasında Barış'ın indirdiği topta Osimhen'in kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.
GALATASARAY GOLÜ BULDU
Galatasaray, 30. dakikada Antalyaspor karşısında öne geçti. Alvaro Morata'nın pasıyla ceza sahasında demarke topla buluşan Osimhen, topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı, Antalyaspor karşısında 1-0 öne taşıdı.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray, Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta VAR uyarısıyla penaltı kazandı.
Karşılaşmanın 41. dakikasında ceza sahasına gelen topta Davinson Sanchez - Safuri mücadelesi sonrası Galatasaraylı oyuncular elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti. Hakem Ergün, pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
Galatasaray'da penaltıda topun başına Morata geldi. İspanyol futbolcu, 45. dakikada penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı Antalyaspor karşısında 2-0 öne taşıdı.
DEVRE BİTMEDEN 3 OLDU
Galatasaray, ilk yarı bitmeden Antalyaspor karşısında üçüncü golü buldu. 45+3. dakikada sağdan topu getiren ve ceza sahasına giren Barış Alper'in pasıyla topla buluşan Osimhen, topu ağlara gönderdi.
Galatasaray, Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
YİNE OSIMHEN SAHNEDE!
Galatasaray, 52. dakikada Antalyaspor karşısında dördüncü golü buldu. Sarı-kırmızılılarda sahneye çıkan isim yine Victor Osimhen oldu. Yunus'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ın maçtaki dördüncü golünü attı.
OSIMHEN KENARA GELDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmada 3 gol atan Victor Osimhen'i 68. dakikada kenara aldı. Sarı-kırmızılılarda bu dakikada Lucas Torreira ve Yunus Akgün de oyundan çıktı. Galatasaray'da oyuna giren isimler ise Dries Mertens, Mario Lemina ve Roland Sallai oldu.
GALATASARAY KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında Galatasaray, Antalyaspor karşısındaki üstünlüğünü korudu ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
22. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Frankowski'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
25. dakikada Sara'nın sol kanattan yaptığı ortada uzak direkte bulunan Barış Alper Yılmaz, kafayla topu içeriye çevirdi. Osimhen'in altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstüne çarparak auta gitti.
30. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Morata, meşin yuvarlağı uzak direğe doğru çevirdi. Osimhen, arka direkte yaptığı dokunuşla topu filelere gönderdi: 1-0.
45. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. 41'inci dakikada Sara'nın kullandığı kornerde Sanchez'in kafa vuruşunda top, Safuri'den döndü. Pozisyon bittikten sonra VAR'ın uyarısı üzerine maçın hakemi Ozan Ergün, saha kenarına geldi. Pozisyonu izleyen ve Safuri'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Ozan Ergün, penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada penaltıyı kullanan Morata, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
45+3. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, arka direğe doğru topu çevirdi. Altıpas içinde bulunan Osimhen, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 3-0.
İlk yarı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Galatasaray, durumu 4-0 yaptı. Petrusenko'nun hatalı pasında ceza yayı civarında topu önünde bulan Yunus Akgün, savunmanın arkasına sarkan Osimhen'e meşin yuvarlağı aktardı. Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 4-0.
73. dakikada Veysel Sarı'nın ileriye şişirdiği uzun topta Gaich, Davinson Sanchez'le mücadelesi sonrası penaltı noktası civarında göğsüyle meşin yuvarlağı Van de Streek'e indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Muslera, topu önledi.
77. dakikada Mertens'in pasında savunmanın arkasına sarkan Morata'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Kenan Piric, meşin yuvarlağı çeldi.
82. dakikada Sallai'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Morata'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
90. dakikada Morata'nın pasında topla buluşan Frankowski'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Kenan Piric, sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Mertens, şut çekmek yerine pas vermeyi tercih etti. Antalyaspor savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.
Galatasaray, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez (Dk. 77 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Yunus Akgün (Dk. 68 Sallai), Torreira (Dk. 68 Lemina), Sara, Barış Alper Yılmaz (Dk. 83 Berkan Kutlu), Morata, Osimhen (Dk. 68 Mertens)
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Emrecan Uzunhan (Dk. 46 Gerxhaliu), Erdal Rakip (Dk. 46 Petrusenko), Soner Dikmen (Dk. 83 Samudio), Kaluzinski, Safuri (Dk. 58 Gaich), Van De Streek, Larsson (Dk. 58 Abdurrahim Dursun)
Goller: Dk. 30, 45+3 ve 52 Osimhen, Dk. 45 Morata (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 11 Kaluzinski, Dk. 36 Erdal Rakip, Dk. 41 Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Dk. 75 Thalisson (Onvo Antalyaspor)
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Victor Osimhen, 45. dakikada penaltıdan Alvaro Morata, 45+3. dakikada Osimhen, 52'de yine Osimhen attı.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor maçındaki 3 golüyle birlikte Türkiye kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Osimhen, kariyerinde ise 3. kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.
Galatasaray'da ikinci golü atan Alvaro Morata da karşılaşmayı bir gol, bir asistle tamamladı. İspanyol yıldız, golü dışında Osimhen'in attığı ilk golde asisti yapan futbolcu oldu.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Antalyaspor ise ligde bir maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray, ligde puanını 71'e yükseltti. Okan Buruk'un ekibi, iki maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe'nin 10 puan önünde yer alıyor. Antalyaspor, 33 puanda kaldı.
Galatasaray, milli aranın ardından ligde Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
PUAN DURUMU
Galatasaray: 27 maç, 71 puan
Fenerbahçe: 25 maç, 61 puan
Antalyaspor: 27 maç, 33 puan
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Onvo Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.
Ligde aldığı 21 galibiyet, 5 beraberlikle yoluna namağlup lider devam eden sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Akdeniz temsilcisini ağırladı.
Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'iyle çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı ve Mario Lemina yer aldı.
Okan Buruk, son olarak ligin 27. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ilk 11'inde görev verdiği Lemina'yı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yerine Yunus Akgün'ü ilk 11'de sahaya sürdü.
6 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Sakatlıktan yeni dönen Yunus Akgün, Süper Lig'de 6 maç sonra ilk 11'de forma giydi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax ile yapılan müsabakada sakatlanan Yunus, sonrasında ligde 3 maç kaçırdı. Sakatlıktan dönmesinin ardından ilk kez 25. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek forma giyen milli yıldız, cezalı duruma düşerek 26. haftadaki Kasımpaşa maçında oynayamadı.
Son olarak geçen haftaki Alanyaspor mücadelesinde ikinci yarıda oyuna dahil olan Yunus Akgün, ligde 6 maçın ardından ilk 11'e Onvo Antalyaspor karşılaşmasıyla döndü.
OKAN BURUK'A PLAKET
Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100 maça çıkan Okan Buruk'a plaket verildi.
Geçen haftaki Alanyaspor mücadelesiyle sarı-kırmızılı ekibin başında 100. kez lig maçında görev yapan Buruk'a kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket takdim edildi.
ANTALYASPOR İYİ BAŞLADI
Galatasaray, taraftarının baskısıyla birlikte maça başlasa da Antalyaspor özellikle ilk bölümde rakip yarı sahadaki etkinliği ile dikkat çekti.
10. dakikada Frankowski'nin Abdülkerim Bardakcı'ya verdiği geri pasta Abdülkerim, topu sektirdi ve araya Soner girdi ancak Abdülkerim hatasını telafi ederek topu dışarı gönderdi.
ANTALYASPOR'DA PENALTI İTİRAZI!
Antalyaspor, karşılaşmanın 16. dakikasında penaltı bekledi. Bu dakikada Galatasaray ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Antalyasporlu oyuncular, Davinson Sanchez'in elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu. Hakem Ozan Ergün, bir süre VAR'la da konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.
OSIMHEN DİREĞE TAKILDI
Galatasaray, 25. dakikada Victor Osimhen ile gole çok yaklaştı. Sara'nın rakip ceza sahasına ortasında Barış'ın indirdiği topta Osimhen'in kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.
GALATASARAY GOLÜ BULDU
Galatasaray, 30. dakikada Antalyaspor karşısında öne geçti. Alvaro Morata'nın pasıyla ceza sahasında demarke topla buluşan Osimhen, topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı, Antalyaspor karşısında 1-0 öne taşıdı.
GALATASARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray, Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta VAR uyarısıyla penaltı kazandı.
Karşılaşmanın 41. dakikasında ceza sahasına gelen topta Davinson Sanchez - Safuri mücadelesi sonrası Galatasaraylı oyuncular elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti. Hakem Ergün, pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
Galatasaray'da penaltıda topun başına Morata geldi. İspanyol futbolcu, 45. dakikada penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı Antalyaspor karşısında 2-0 öne taşıdı.
DEVRE BİTMEDEN 3 OLDU
Galatasaray, ilk yarı bitmeden Antalyaspor karşısında üçüncü golü buldu. 45+3. dakikada sağdan topu getiren ve ceza sahasına giren Barış Alper'in pasıyla topla buluşan Osimhen, topu ağlara gönderdi.
Galatasaray, Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
YİNE OSIMHEN SAHNEDE!
Galatasaray, 52. dakikada Antalyaspor karşısında dördüncü golü buldu. Sarı-kırmızılılarda sahneye çıkan isim yine Victor Osimhen oldu. Yunus'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ın maçtaki dördüncü golünü attı.
OSIMHEN KENARA GELDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmada 3 gol atan Victor Osimhen'i 68. dakikada kenara aldı. Sarı-kırmızılılarda bu dakikada Lucas Torreira ve Yunus Akgün de oyundan çıktı. Galatasaray'da oyuna giren isimler ise Dries Mertens, Mario Lemina ve Roland Sallai oldu.
GALATASARAY KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında Galatasaray, Antalyaspor karşısındaki üstünlüğünü korudu ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
22. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Frankowski'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
25. dakikada Sara'nın sol kanattan yaptığı ortada uzak direkte bulunan Barış Alper Yılmaz, kafayla topu içeriye çevirdi. Osimhen'in altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstüne çarparak auta gitti.
30. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Morata, meşin yuvarlağı uzak direğe doğru çevirdi. Osimhen, arka direkte yaptığı dokunuşla topu filelere gönderdi: 1-0.
45. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. 41'inci dakikada Sara'nın kullandığı kornerde Sanchez'in kafa vuruşunda top, Safuri'den döndü. Pozisyon bittikten sonra VAR'ın uyarısı üzerine maçın hakemi Ozan Ergün, saha kenarına geldi. Pozisyonu izleyen ve Safuri'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Ozan Ergün, penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada penaltıyı kullanan Morata, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
45+3. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, arka direğe doğru topu çevirdi. Altıpas içinde bulunan Osimhen, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 3-0.
İlk yarı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Galatasaray, durumu 4-0 yaptı. Petrusenko'nun hatalı pasında ceza yayı civarında topu önünde bulan Yunus Akgün, savunmanın arkasına sarkan Osimhen'e meşin yuvarlağı aktardı. Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 4-0.
73. dakikada Veysel Sarı'nın ileriye şişirdiği uzun topta Gaich, Davinson Sanchez'le mücadelesi sonrası penaltı noktası civarında göğsüyle meşin yuvarlağı Van de Streek'e indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Muslera, topu önledi.
77. dakikada Mertens'in pasında savunmanın arkasına sarkan Morata'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Kenan Piric, meşin yuvarlağı çeldi.
82. dakikada Sallai'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Morata'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
90. dakikada Morata'nın pasında topla buluşan Frankowski'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Kenan Piric, sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Mertens, şut çekmek yerine pas vermeyi tercih etti. Antalyaspor savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.
Galatasaray, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez (Dk. 77 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Yunus Akgün (Dk. 68 Sallai), Torreira (Dk. 68 Lemina), Sara, Barış Alper Yılmaz (Dk. 83 Berkan Kutlu), Morata, Osimhen (Dk. 68 Mertens)
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Emrecan Uzunhan (Dk. 46 Gerxhaliu), Erdal Rakip (Dk. 46 Petrusenko), Soner Dikmen (Dk. 83 Samudio), Kaluzinski, Safuri (Dk. 58 Gaich), Van De Streek, Larsson (Dk. 58 Abdurrahim Dursun)
Goller: Dk. 30, 45+3 ve 52 Osimhen, Dk. 45 Morata (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 11 Kaluzinski, Dk. 36 Erdal Rakip, Dk. 41 Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Dk. 75 Thalisson (Onvo Antalyaspor)