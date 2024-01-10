Galatasaray'dan 100. yıl forması kararı!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Özgörkey'in istifası sonrası Mağazacılık A.Ş'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Bu sezon 400 bin forma satan ve rekora imzaya atmaya hazırlanan Galatasaray'da 100. yıl formaları büyük ilgi görmüştü.
90 bin 100. yıl formasını kısa sürede taraftarıyla buluşturan Galatasaray Mağazacılık A.Ş 250 bin formayı da kısa süre içinde taraftarına sunmayı planlıyor.
HEDEF 2 MİLYAR TL GELİR
Galatasaray mağazacılık A.Ş yeni sezonun ilk 6 ayında 1 milyar TL ciro yaptı. Kalan 6 aylık bölümde de beklentiler 1 milyar TL toplamda ise hedef 2 milyar TL. Bu arada transfer döneminde gösterilen refleksle Icardi, Zaha, Ziyech ve diğer önemli yıldızlar için hazırlanan kıyafet ve ürün koleksiyonları da taraftardan büyük ilgi gördü.
Bu sezon 400 bin forma satan ve rekora imzaya atmaya hazırlanan Galatasaray'da 100. yıl formaları büyük ilgi görmüştü.
90 bin 100. yıl formasını kısa sürede taraftarıyla buluşturan Galatasaray Mağazacılık A.Ş 250 bin formayı da kısa süre içinde taraftarına sunmayı planlıyor.
HEDEF 2 MİLYAR TL GELİR
Galatasaray mağazacılık A.Ş yeni sezonun ilk 6 ayında 1 milyar TL ciro yaptı. Kalan 6 aylık bölümde de beklentiler 1 milyar TL toplamda ise hedef 2 milyar TL. Bu arada transfer döneminde gösterilen refleksle Icardi, Zaha, Ziyech ve diğer önemli yıldızlar için hazırlanan kıyafet ve ürün koleksiyonları da taraftardan büyük ilgi gördü.