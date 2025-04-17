Galatasaray Daikin ile Eczacıbaşı Dynavit, üçüncülük için sahada olacak

Vodafone Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ilk maçında Galatasaray Daikin ile Eczacıbaşı Dynavit perşembe günü 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray Daikin ile Eczacıbaşı Dynavit, üçüncülük için sahada olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2025 07:50
2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ilk maçında Galatasaray Daikin ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki mücadele, 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Bu seride iki galibiyet alan takım üçüncü olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanacak.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery