Galatasaray Daikin ile Eczacıbaşı Dynavit, üçüncülük için sahada olacak

2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ilk maçında Galatasaray Daikin ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İki takım arasındaki mücadele, 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Bu seride iki galibiyet alan takım üçüncü olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanacak.
İki takım arasındaki mücadele, 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Bu seride iki galibiyet alan takım üçüncü olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanacak.