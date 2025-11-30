Galatasaray Daikin deplasmanda kazandı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Aras Kargo, Galatasaray Daikin'i ağırladı.
Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray Daikin 3-1 kazandı.
Mücadelede setler 25-23, 21-25, 19-25 ve 13-25 şeklinde sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'ndeki puanını 19'a çıkardı. Aras Kargo ise 10 puanda kaldı.
Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında sahasında THY ile karşılaşacak. Aras Kargo ise Aydın BB deplasmanına gidecek.
