Galatasaray'da zorlu viraj!

Avrupa'da havlu atan Galatasaray'ı Süper Lig'de zorlu bir dönem bekliyor. Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa mücadelesiyle başlayacak bir virajda üst üste deplasman maçlarına çıkacak.
ŞAMPİYONLUK İÇİN BÜYÜK SINAV
Bu zorlu fikstür, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Okan Buruk ve ekibi için büyük bir sınav olacak.
Kasımpaşa ile deplasmanda oynadıktan sonra Alanya'ya gidecek sarı-kırmızılılar 14 Mart'ta Antalyaspor'u ağırlayacak. Okan Buruk ve öğrencileri Antalyaspor mücadelesinden sonra ise üst üste iki sert deplasmana birden gidecek.
DÖNÜŞTE BEŞİKTAŞ
Birçok oyuncusunu milli takımına gönderecek olan sarı-kırmızılılar dönüşte Beşiktaş'a deplasmanda konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki dev derbinin ardından BAY geçtiği haftanın devamında lig üçüncüsü Samsunpor'a konuk olacak.
EN AZ KAYIP
Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray, bu deplasman periyodunu en az kayıpla atlatmayı hedefliyori. Teknik direktör Okan Buruk'un rotasyon planı ve oyuncuların fiziksel durumu, bu zorlu süreci nasıl geçeceklerini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak.
Ligde 12 maçı kalan Galatasaray bu mücadelelerin yedisini deplasmanda oynayacak.
ŞAMPİYONLUK İÇİN BÜYÜK SINAV
Bu zorlu fikstür, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Okan Buruk ve ekibi için büyük bir sınav olacak.
Kasımpaşa ile deplasmanda oynadıktan sonra Alanya'ya gidecek sarı-kırmızılılar 14 Mart'ta Antalyaspor'u ağırlayacak. Okan Buruk ve öğrencileri Antalyaspor mücadelesinden sonra ise üst üste iki sert deplasmana birden gidecek.
DÖNÜŞTE BEŞİKTAŞ
Birçok oyuncusunu milli takımına gönderecek olan sarı-kırmızılılar dönüşte Beşiktaş'a deplasmanda konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki dev derbinin ardından BAY geçtiği haftanın devamında lig üçüncüsü Samsunpor'a konuk olacak.
EN AZ KAYIP
Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray, bu deplasman periyodunu en az kayıpla atlatmayı hedefliyori. Teknik direktör Okan Buruk'un rotasyon planı ve oyuncuların fiziksel durumu, bu zorlu süreci nasıl geçeceklerini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak.
Ligde 12 maçı kalan Galatasaray bu mücadelelerin yedisini deplasmanda oynayacak.