Galatasaray'da zorlu viraj: 3 kulvar 27 gün 7 maç

Okan Buruk ve talebelerini yeni yılın ilk ayında birbirinden zorlu karşılaşmalar bekliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da zorlu viraj: 3 kulvar 27 gün 7 maç
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01 Ocak 2025 10:08
Bir haftalık iznin ardından Florya'da toplanan Galatasaray'ı ocak ayında üç kulvarda 7 mücadele bekliyor.

27 günlük bu periyotta oynanacak 7 maçın 3'ü deplasmanda olacak. Cumartesi günü Göztepe maçıyla Süper Lig'e dönüş yapacak olan Aslan, ardından Başakşehir ile önce Türkiye Kupası'nda, sonra Süper Lig'de kozlarını paylaşacak.

17 Ocak'ta Mersin'de Hatayspor'un konuğu olacak sarı-kırmızılı takım, 21 Ocak'ta Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

Ocak ayının son haftasında RAMS Park'ta Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki son sınavını 30 Ocak'ta Ajax deplasmanında verecek. 

 
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