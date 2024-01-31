Galatasaray'da Zaha şansı!

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha'yı kadroya davet etmemesi sarı-kırmızılılar için şans oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Zaha şansı!
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31 Ocak 2024 13:34
Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Fildişi Sahili'nin Wilfried Zaha'yı kadrosuna almaması Galatasaray için büyük şans oldu.

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın önemli oyuncularından bu turnuva nedeniyle yoksun kaldığı periyotta birçok puan kaybederken, sarı-kırmızılılar Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech'i fazla aramadı.

Zaha bu süreçte ayrı bir motivasyonla oynadı, kendisini mill takım için yeterli görmeyen idarecileri pişman etti.

ICARDI'DEN SONRA EN GOLCÜ İSİM

Zaha, Galatasaray'da son haftalara performansıyla damga vururken; Fildişi Sahili gol yollarında sıkıntı yaşadı. 19 maçta 9 gol ve 3 asistle oynayan deneyimli futbolcu, Mauro Icardi'nin ardından takımın en skorer ikinci ismi oldu.

Zaha kariyerinde en çok golü attığı, en çok skora katkı verdiği dönemi bu sezon yaşıyor. Yıldız futbolcu, ilk 19 hafta itibariyle 2016-2017 sezonunda 4 gol, 6 asist, 2020-2021 döneminde de 9 gol ve 2 asistlik süreç yaşamıştı.

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