Daha önce Manchester United forması giyen Galatasaraylı yıldız Wilfried Zaha, eski takımına karşı yine özel olarak hazırlanacak.
Gelen bilgilere göre Fildişili futbolcu, çarşamba günü gerçekleşecek karşılaşmaya kadar ekstra idmanlar yapacak.
Kırmızı Şeytanlar ile oynanan ve 3-2 kazanılan maçta bir gol atan yıldız hücum oyuncusu, galibiyetin mimarlarından biri olmuştu. 31 yaşındaki süperstar, bir kez daha klasını konuşuturup, takımını galibiyete götürmeyi hedefliyor.
İLK MAÇA GÖRE DAHA FORMDA OLACAK
Zaha, ayrıca bu kez ilk maça göre daha formda olacak. O günden bu yana eski performansına iyice yaklaşan tecrübeli oyuncu, bunu tabeleya da yansıttı. Zaha, çıktığı son 3 lig maçında 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Gelen bilgilere göre Fildişili futbolcu, çarşamba günü gerçekleşecek karşılaşmaya kadar ekstra idmanlar yapacak.
Kırmızı Şeytanlar ile oynanan ve 3-2 kazanılan maçta bir gol atan yıldız hücum oyuncusu, galibiyetin mimarlarından biri olmuştu. 31 yaşındaki süperstar, bir kez daha klasını konuşuturup, takımını galibiyete götürmeyi hedefliyor.
İLK MAÇA GÖRE DAHA FORMDA OLACAK
Zaha, ayrıca bu kez ilk maça göre daha formda olacak. O günden bu yana eski performansına iyice yaklaşan tecrübeli oyuncu, bunu tabeleya da yansıttı. Zaha, çıktığı son 3 lig maçında 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.