Galatasaray'da Yusuf kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımda kalan Yusuf Demir'e bu sezon daha fazla forma verecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Yusuf kararı!
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14 Eylül 2024 13:25
Galatasaray'da Yusuf Demir, Süper Lig'den bazı tekliflere rağmen sarı-kırmızılı takımda kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 21 yaşındaki futbolcuya bu sezon daha fazla forma vermeyi planlıyor.

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda toplam 7 maçta süre buldu.

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