Galatasaray'da Yusuf kararı!

Galatasaray'da Yusuf Demir, Süper Lig'den bazı tekliflere rağmen sarı-kırmızılı takımda kaldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 21 yaşındaki futbolcuya bu sezon daha fazla forma vermeyi planlıyor.
Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda toplam 7 maçta süre buldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 21 yaşındaki futbolcuya bu sezon daha fazla forma vermeyi planlıyor.
Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda toplam 7 maçta süre buldu.