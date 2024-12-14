Mallorca'nın imdadına Cyle Larin yetişti

LaLiga'nın 17. haftasında Mallorca, 10 kişi kaldığı maçta evinde Girona'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mallorca'nın imdadına Cyle Larin yetişti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2024 20:16
LaLiga'nın 17. haftasında Jagoba Arrasate'nin yönetimindeki Mallorca, 10 kişi kaldığı maçta evinde Michel'in ekibi Girona'yı 2-1 mağlup etti.

Mallorca Son Moix Stadyumu'nda oynanan maçta Mallorca'nın gollerini 20. ve 51. dakikalarda Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cyle Larin kaydetti.

Girona'nın tek golünü ise 7. dakikada Donny van de Beek attı.

Mallorca'da Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi 32. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Larin'in attığı ilk golde de asisti yapan isim oldu.

Bu sonuçla birlikte 2 maç aradan sonra kazanan Mallorca 27 puana ulaşırken, Girona 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasın Mallorca deplasmanda Getafe'ye konuk olurken, Girona evinde Real Valladolid'i konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery