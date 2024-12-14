🔴 Vedat Muriqi, Bryan Gil'e yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı! pic.twitter.com/hsO2Iscf0V



— Sporxtv (@sporxtv) December 14, 2024

LaLiga'nın 17. haftasında Jagoba Arrasate'nin yönetimindeki Mallorca, 10 kişi kaldığı maçta evinde Michel'in ekibi Girona'yı 2-1 mağlup etti.Mallorca Son Moix Stadyumu'nda oynanan maçta Mallorca'nın gollerini 20. ve 51. dakikalarda Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cyle Larin kaydetti.Girona'nın tek golünü ise 7. dakikada Donny van de Beek attı.Mallorca'da Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi 32. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Larin'in attığı ilk golde de asisti yapan isim oldu.Bu sonuçla birlikte 2 maç aradan sonra kazanan Mallorca 27 puana ulaşırken, Girona 22 puanda kaldı.Ligin bir sonraki maç haftasın Mallorca deplasmanda Getafe'ye konuk olurken, Girona evinde Real Valladolid'i konuk edecek.