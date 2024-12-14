Fenerbahçe Medicana sahasında hata yapmadı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Medicana, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Medicana sahasında hata yapmadı
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14 Aralık 2024 19:25
Son güncelleme 14 Aralık 2024 20:15
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftasında Fenerbahçe Medicana, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.

Burhan Felek Spor Salonu'ndaki mücadeleyi sarı lacivertli ekip 3-1 kazandı.
 Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Mehmet Gül, Aylin Nazire Turnaoğlu

Fenerbahçe Medicana: Cristina, Aslı Kalaç, Vargas, Vasileva, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Safronova)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Demirel, Rasinska, Johnson, Buse Özden,Cansu Aydınoğulları (Gizem Çerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, İrem Özsoy, Stojilkovic, Fatma Şekerci, Merve Nur Öztürk, Seher Aksoy)

Setler: 21-25, 25-16, 25-18, 25-15

Süre: 95 Dakika (27, 22, 24, 22)


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