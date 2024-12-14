Mersin Spor, Türk Telekom'a karşı farklı galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Mersin Spor, sahasında Türk Telekom'u 95-73 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersin Spor, Türk Telekom'a karşı farklı galip
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14 Aralık 2024 17:49
Son güncelleme 14 Aralık 2024 18:05
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Mersin Spor, evinde Türk Telekom'u 95-73'lük skorla mağlup ederek etkileyici bir galibiyete imza attı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Mesut Öztürk

Mersin Spor: Olaseni 14, Cobbs 23, Cruz 21, Kairys 4, Canberk Kuş 9, Pineiro 16, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 5, Berkay Sinirlioğlu, Simmons 3

Türk Telekom: İsmet Akpınar 16, Alexander 7, Brown 9, Bess 5, Smith 8, Berkan Durmaz 4, Angola 11, Mahir Ağva 6, Hanlan 3, Makoundou 4

1. Periyot: 22-19

Devre: 39-41

3. Periyot: 67-64

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