Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?

Kuzey Yarımküre'nin yıl içindeki en muazzam gökyüzü şöleni Geminid (İkizler) meteor yağmuru 2024 yılı için başladı. İkizler meteor yağmurunun en yoğun olduğu zamanda saatte 60 ila 150 meteor görmek mümkün olacak. Üstelik bunu izlemek için herhangi bir ekipmana da ihtiyaç yok.

Ağustos ayında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru hemen herkesin bildiği bir olay. Ancak yılın en güvenilir meteor yağmuru olan Geminid meteor yağmuru Kasım ayının 19'undan Aralık 24'üne kadar gökyüzünü aydınlatacak ve 13-14 Aralık gecesi zirveye ulaşacak.

Geminid meteor yağmuru, her zaman olduğu gibi Türkiye'nin her köşesinden izlenebilecek. Görsel şeleni deneyimlebilmek için tek gereken açık bir gökyüzü. Geminid meteor yağmurunun zirve gecesinde saatte 150 "yıldız kayması" gözlemlenmesi mümkün. Bu da Geminid'leri yılın en güçlü meteor yağmuru yapıyor. Ancak, Aralık 15'teki dolunay, zirve dönemi sırasında gökyüzünü fazlasıyla aydınlatacak ve ışık kirliliğine neden olacak. Dolayısıyla görüşün düşmesi bekleniyor.



Geminid'ler, adını bulundukları takımyıldız olan İkizler'den (Gemini) alır. Astronomlar, meteorların bu takımyıldızından kaynaklandığını belirtirler, bu noktaya "ışık kaynağı" (radiant point) denir. 2024 yılında Geminid meteor yağmuru altı hafta sürecek ve zirve, 13-14 Aralık gecesi gerçekleşecek. 19. yüzyılın ortalarından beri gözlemlenen Geminid'ler, yılın en verimli meteor yağmuru olarak biliniyor.

Geminid'ler gökyüzünde sarı, beyaz ve nadiren de olsa yeşil renkte parlak izler bırakabilir. NASA'ya göre, Geminid meteorlarının hızları saatte 34 kilometre civarındadır.

Geminid meteor yağmurunu izlemek için en iyi zaman, yağmurun parlaklığının gökyüzündeki en yüksek noktasında olduğu gece yarısından sonra saat 02:00 civarıdır. Geminid meteor yağmurunu izlemek için ayrıca bulutsuz bir gökyüzüne ihtiyacınız olacak.

Gemini'yi gece gökyüzünde fark etmek oldukça kolay çünkü Orion takımyıldızının kuzeydoğusunda, Boğa ve Yengeç takımyıldızları arasında yer alıyor. Ancak meteor yağmurunu görmek için tek bir yere bakmanıza gerek yok, geniş bir alanı izlemeniz de yeterli olacaktır.