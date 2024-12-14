Sami Uğurlu: "Umarım Beşiktaş'ı yeneriz"

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 3-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sami Uğurlu: 'Umarım Beşiktaş'ı yeneriz'
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14 Aralık 2024 21:40
Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 3-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Uğurlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Beşiktaş deplasmanları çok zor. O taraftarın önünde oynamak, Beşiktaş gibi büyük bir takım karşısında oynamak çok kolay değil. Daha önce de oynadık. Önümüzdeki hafta puan almak istiyorsak çok daha üzerine çıkmak zorundayız. Çok büyük bir kulüp, zor bir deplasman ama her zaman kazanmak için çıkıyoruz. Umut ediyorum ki 3 puanı alırız."

Sezonun ilk bölümünde Kasımpaşa'yı çalıştıran Sami Uğurlu, takımının sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağlamıştı. Öte yandan Uğurlu bu maçın ardından, Beşiktaş'ı ligde üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör olmuştu.

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