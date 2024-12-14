Mario Lemina'nın kaptanlığı elinden alındı

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da teknik direktör Garry O'Neil, Mario Lemina'dan kaptanlığını elinden aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mario Lemina'nın kaptanlığı elinden alındı
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14 Aralık 2024 17:33
İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da teknik direktör Garry O'Neil, Mario Lemina'dan kaptanlığını elinden aldı.

Ligde zor günler geçiren Wolverhampton, 14 Aralık günü deplasmanda karşı karşıya geldiği West Ham United'a 2-1 mağlup olmuştu. Maçın ardından Lemina, ev sahibi ekipten Jarrod Bowen ile büyük bir tartışma yaşamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Garry O'Neill, Lemina ile yaptığı görüşmenin ardından takım kaptanlığını alarak kalıcı olarak Nelson Semedo'ya verdi.

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