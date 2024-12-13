Haber Tarihi: 13 Aralık 2024 14:32 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 14:32

Tövbe İstiğfar (Tevbe) Duası-(Türkçe-Arapça Okunuşu) Tövbe nedir?

İstiğfar duası olarak da bilinen tövbe duası Allah'tan işlenen günahlar, zina ve hatalardan dolayı af dilemek için okunur. Tövbe, Tevbe ya da Tevbei İstiğfar duası namazlardan sonra, kandillerde veya dini günlerde okunabilir. Arapça'da tevbe "geri dönmek, rücû etmek, dönüş yapmak" anlamına gelmektedir. Tövbe duası ile ilgili hadis kaynaklarında tövbe ettikten sonra o günahı bir daha yapılmaması gerektiği yer alır. Tövbe duası nedir? Tövbe nasıl edilir? İstiğfar Duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Tövbe İstiğfar (Tevbe) Duası-(Türkçe-Arapça Okunuşu) Tövbe nedir?
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Tövbe istiğfar yaparak mübarek Kadir Gecesi'nde Allah'ın affına sığınmak isteyenler Tövbe istiğfar nasıl edilir? sorusunun yanıtına odaklandı. Bu mübarek geceyi dolu dolu geçirip ibadetlerini idrak edecek olanlar, tövbe ederek günahlarından arınmak istiyor. Tövbe kapılarının açıldığı gecede günahlarından arınmak isteyenler ellerini açarak Yüce Allah'tan af dileyecekler. Tövbe edecek kimsenin iki rekât namaz kıldıktan sonra Allah'a hamd, Resûlüne (s.a.s.) salât ve selam getirdikten sonra tövbe ve istiğfar etmesi, akabinde de salavat ve hamd ile bitirmesi tövbenin adabındandır.

TEVBE İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullahe'l-azim el-kerim. ellezi lâ ilahe illa huve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h. Ve es-elühü't - tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim
 

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