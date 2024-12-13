Tövbe İstiğfar (Tevbe) Duası-(Türkçe-Arapça Okunuşu) Tövbe nedir?

Tövbe istiğfar yaparak mübarek Kadir Gecesi'nde Allah'ın affına sığınmak isteyenler Tövbe istiğfar nasıl edilir? sorusunun yanıtına odaklandı. Bu mübarek geceyi dolu dolu geçirip ibadetlerini idrak edecek olanlar, tövbe ederek günahlarından arınmak istiyor. Tövbe kapılarının açıldığı gecede günahlarından arınmak isteyenler ellerini açarak Yüce Allah'tan af dileyecekler. Tövbe edecek kimsenin iki rekât namaz kıldıktan sonra Allah'a hamd, Resûlüne (s.a.s.) salât ve selam getirdikten sonra tövbe ve istiğfar etmesi, akabinde de salavat ve hamd ile bitirmesi tövbenin adabındandır.



TEVBE İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullahe'l-azim el-kerim. ellezi lâ ilahe illa huve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h. Ve es-elühü't - tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim







Haber ile daha fazlasına ulaşın: