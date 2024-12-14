Galatasaray'da Jakobs geri dönüyor

Süper Lig'de Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan ve tedavisi tamamlanan Ismail Jakobs, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Senegalli futbolcunun, Trabzonspor ile oynanacak maçta kadroda yer alması bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon 8 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan ve tedavisi tamamlanan Ismail Jakobs, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Senegalli futbolcunun, Trabzonspor ile oynanacak maçta kadroda yer alması bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon 8 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.