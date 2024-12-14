Galatasaray'da Jakobs geri dönüyor

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'un, Trabzonspor maçında kadroda yer alması bekleniyor.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Jakobs geri dönüyor
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14 Aralık 2024 17:41
Süper Lig'de Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan ve tedavisi tamamlanan Ismail Jakobs, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Senegalli futbolcunun, Trabzonspor ile oynanacak maçta kadroda yer alması bekleniyor.

Galatasaray'da bu sezon 8 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

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