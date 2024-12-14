Zeren Spor, Keçiören'i 90 dakikada geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Zeren Spor, konuk ettiği Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Haber; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Zeren Spor, Keçiören'i 90 dakikada geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2024 17:09
Son güncelleme 14 Aralık 2024 17:10
Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Bilal Çağlar, Koray Yılmazgil

Zeren Spor: Kübra Akman, Malinov, İdil Naz Başcan, Kochurina, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal)

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Ghani, Yordanova, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Sangiacomo, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural)

Setler: 30-28, 25-19, 25-20

Süre: 92 dakika (36, 28, 28)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery