Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Bilal Çağlar, Koray Yılmazgil
Zeren Spor: Kübra Akman, Malinov, İdil Naz Başcan, Kochurina, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Ghani, Yordanova, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Sangiacomo, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural)
Setler: 30-28, 25-19, 25-20
Süre: 92 dakika (36, 28, 28)
Hakemler: Bilal Çağlar, Koray Yılmazgil
Zeren Spor: Kübra Akman, Malinov, İdil Naz Başcan, Kochurina, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Ghani, Yordanova, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Sangiacomo, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural)
Setler: 30-28, 25-19, 25-20
Süre: 92 dakika (36, 28, 28)