Gasperini'den Zaniolo'ya tepki!

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Cagliari maçındaki gol sevinci nedeniyle Nicolo Zaniolo'ya tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Gasperini'den Zaniolo'ya tepki!
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14 Aralık 2024 21:27
Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, 1-0 kazanılan Cagliari karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Gasperini'nin takıma galibiyeti getiren golü atan Nicolo Zaniolo'ya gol sevinciyle ilgili tepkisi dikkat çekti.

İtalyan teknik adam, mücadelenin 66. dakikasında takımın tek golünü atan Zaniolo ile ilgili, "Her gol attığında rakip taraftarları hareketlendirmesi kabul edilebilir bir şey değil. Zaniolo, bunu ikinci kez yapıyor. Gol sevinciyle tüm stadyumu yeniden ateşledi." ifadelerini kullandı.

ROMA'DA FORMAYI ÇIKARDI

Cagliari karşısında golü attıktan sonra tribünlerin önüne giderek yumruğunu havaya savuran Zaniolo, ev sahibi takımın taraftarlarının tepkisini çekti.

25 yaşındaki futbolcu, eski takımı Roma karşısında attığı golün ardından ise formasını çıkartıp tribünlere gitmişti.

ATALANTA PERFORMANSI

Atalanta'nın yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Zaniolo, İtalyan ekibinde çıktığı 15 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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