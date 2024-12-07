Regaip Kandili ne zaman? (2025 Diyanet kandil takvimi)

2025 Kandil tarihleri araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Dini Günler Takvimini daha önceden yayımlamıştı. Dini Günler Takvimine göre Üç Aylar başlangıcı, kandil tarihleri ve bayram tarihleri belli oldu. Peki, Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? 2025 Kandil tarihleri.



2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.



Buna göre; Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.



2025 KANDİL TARİHLERİ



2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili

26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili

13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili

26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi



DİNİ GÜNLER TAKVİMİ



1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı

2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili

26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili

13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili

1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı

26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi

29 Mart 2025 Cumartesi Arefe

30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün

5 Haziran 2025 Perşembe Arefe

6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün

8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün

26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı

5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü

3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili

21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı

25 Aralık Perşembe Regaib Kandili

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