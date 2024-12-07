Haber Tarihi: 07 Aralık 2024 14:54 - Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 14:54

Regaip Kandili ne zaman? (2025 Diyanet kandil takvimi)

Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 2025 yılının hemen başında başlayacak olan üç aylar ile birlikte Regaip Kandili de idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 kandil takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?

Regaip Kandili ne zaman? (2025 Diyanet kandil takvimi)
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2025 Kandil tarihleri araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Dini Günler Takvimini daha önceden yayımlamıştı. Dini Günler Takvimine göre Üç Aylar başlangıcı, kandil tarihleri ve bayram tarihleri belli oldu. Peki, Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? 2025 Kandil tarihleri. 

2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

2025 KANDİL TARİHLERİ

2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün
26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili
21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
25 Aralık Perşembe Regaib Kandili
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