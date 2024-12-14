Dursun Özbek: 'MHK rakibimize destek veriyor'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ve MHK için dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Dursun Özbek, yaptığı açıklamada, "MHK, Fenerbahçe'nin algılarına destek veriyor" şeklinde konuştu.
'MHK RAKİBİMİZE DESTEK VERİYOR'
Galatasaray Başkanı yaptığı açıklamada, "Rakibimiz akla hayale gelmeyecek şekilde bir algı peşinde. Bu algıya da futbolu yönetmekten sorumlu olan kişiler ve özellikle MHK gereken desteği vermektedir. Son Sivasspor maçını gördünüz. Orada olanlar, hakemin davranış biçimi kabul edilemez. Bu konuyla ilgili gerekenleri söyledik, gereken başvuruları yaptık. Davranış biçimimiz futbolda bir kaosun çıkması değil bir hak arayışıdır. Umuyorum ki futbolu yöneten kurumlar ve kişiler bundan sonraki dönemde gereken tedbirleri almak suretiyle futbolun kaosa sürüklenmesini engelleyeceklerdir." ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek, yaptığı açıklamada, "MHK, Fenerbahçe'nin algılarına destek veriyor" şeklinde konuştu.
'MHK RAKİBİMİZE DESTEK VERİYOR'
Galatasaray Başkanı yaptığı açıklamada, "Rakibimiz akla hayale gelmeyecek şekilde bir algı peşinde. Bu algıya da futbolu yönetmekten sorumlu olan kişiler ve özellikle MHK gereken desteği vermektedir. Son Sivasspor maçını gördünüz. Orada olanlar, hakemin davranış biçimi kabul edilemez. Bu konuyla ilgili gerekenleri söyledik, gereken başvuruları yaptık. Davranış biçimimiz futbolda bir kaosun çıkması değil bir hak arayışıdır. Umuyorum ki futbolu yöneten kurumlar ve kişiler bundan sonraki dönemde gereken tedbirleri almak suretiyle futbolun kaosa sürüklenmesini engelleyeceklerdir." ifadelerini kullandı.