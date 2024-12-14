Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Bayer Leverkusen, Augsburg deplasmanına konuk oldu. Leverkusen, Augsburg Arena'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle çıktı.



Bayer Leverkusen'in gollerini 14. dakikada Martin Terrier ve 40. dakikada Florian Wirtz attı.



Xabi Alonso'nun ekibi Leverkusen, bu galibiyetle birlikte ligdeki galibiyet serisini dört maça yükseltti.



Bu sonucun ardından Leverkusen, ligde 29 puana yükseldi. Augsburg, 16 puanda kaldı.



Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında sahasında Freiburg'u ağırlayacak. Augsburg, Holstein Kiel ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



