Bayer Leverkusen seriyi dört maça çıkardı!

Bayer Leverkusen, Augsburg'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve ligde arka arkaya dördüncü galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayer Leverkusen seriyi dört maça çıkardı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2024 19:24
Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Bayer Leverkusen, Augsburg deplasmanına konuk oldu. Leverkusen, Augsburg Arena'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle çıktı.

Bayer Leverkusen'in gollerini 14. dakikada Martin Terrier ve 40. dakikada Florian Wirtz attı.

Xabi Alonso'nun ekibi Leverkusen, bu galibiyetle birlikte ligdeki galibiyet serisini dört maça yükseltti.

Bu sonucun ardından Leverkusen, ligde 29 puana yükseldi. Augsburg, 16 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında sahasında Freiburg'u ağırlayacak. Augsburg, Holstein Kiel ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery