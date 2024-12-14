Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih deplasmanda Bo Henriksen'in yönetimindeki Mainz'a 2-1 yenildi.



MEWA Arena'da oynanan maçta ev sahibi Mainz'ın gollerini 41. ve 60. dakikalarda Lee Jae-Sung kaydetti. Bayern Münih'in tek golünü ise 87. dakikada Leroy Sane attı.



Bayern Münih'te Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae 90 dakika sahada kalırken, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sacha Boey 58. dakikada oyuna dahil oldu.



LİGDEKİ İLK MAĞLUBİYET



Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk mağlubiyetini alan Bayern Münih 33 puanda kalırken, Mainz puanını 22'ye yükseltmiş oldu.



Bayern Münih, bu sezon Bundesliga'da çıktığı 14 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih evinde Leipzig'i konuk ederken, Mainz deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.



