Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? 12 Aralık 2024

Oyunculara geniş bir oyun alanı sunarak kendi oyunlarını ve sanal dünyalarını yaratma, başkalarıyla paylaşma olanağı sunan Roblox erişim engeli getirilerek yasaklandı. Roblox'un yasaklanma nedeni olarak "çocuk istismarına neden olacak içerikler içerdiği" açıklandı.

Kullanıcıların programlama, oyun tasarımı ve dijital yaratıcılık gibi beceriler geliştirmesine yardımcı olabilen Roblox için geçtiğimiz günlerde erişim engeli getirildi.

Instagram'a getirilen yasağın kaldırılması ardından, Roblox'u kadar kapsayıp kapsamadığını merak edenler "Roblox açıldı mı?" araştırması yapmaya başladı.

Roblox'a getirilen erişim yasağı devam ediyor. Roblox'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı henüz bilinmiyor, hükümet cephesi tarafından konu hakkında açıklama yapılmadı.

Roblox neden yasaklandı sorusunun yanıtı belli oldu. Roblox "çocuk istismarına neden olacak içerikler içerdiği" için yasaklandığı belirtildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

Roblox ne zaman açılacak Adalet Bakanlığı tarafından henüz duyurulmadı ancak yapılan açıklamalar göz önüne alındığında yakın zamanda açılması beklenmiyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından erişim engeli kararıyla ilgili açıklama şu şekilde;

- "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.

- Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez.

- Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir."

Roblox, oyuncuların hayal güçlerini kullanarak sanal dünyalar ve oyunlar tasarlayıp, bu deneyimleri diğer oyuncularla paylaşabileceği geniş bir online platformdur. Bu platformda, oyuncular hem oyun tüketicisi hem de oyun yaratıcısı rolünü üstlenebilirler.

Roblox, oyuncuların kendi oyunlarını oluşturup oynayabileceği, etkileşimli bir sanal evrendir.