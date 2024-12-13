Haber Tarihi: 13 Aralık 2024 12:49 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 12:49

Bursaspor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor - Karşıyaka maçı canlı izle

Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup 15. haftasında evinde Karşıyaka ile karşılaşacak. Peki, Bursaspor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenir?

Bursaspor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor - Karşıyaka maçı canlı izle
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Nesine 3. Lig 15. hafta maçında Bursaspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda Karşıyaka'yı ağırlıyor. 14 Aralık Cumartesi günü saat 14:00'te oynanacak mücadelede iki takımda galibiyet hedefliyor.

EKOL TV'DE CANLI YAYINLANACAK

Bursaspor - Karşıyaka maçı Ekol TV ekranlarında canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Onur Yıldız naklen anlatacak.

BURSASPOR BAŞKANI ÇELİK'TEN TEŞEKKÜR

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bursasporlu seyircilere gelişmeyi duyuran Çelik, şunları kaydetti; "Göstermiş oldukları ilgiden ötürü Ekol TV ailesine teşekkürlerimi sunuyorum
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