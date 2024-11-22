ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump seçildi. 5 Kasım'da düzenlenen ABD Başkanlık Seçimi'nde sandıktan adı çıkan Cumhuriyetçi Trump yeni kabinesinde yer alacak ekibini seçiyor. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlaması bekleniyor. Peki, Trump ne zaman göreve başlıyor? İşte, detaylar...



TRUMP NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?



Kongre, 6 Ocak 2025 tarihinde sonuçları resmen onaylamak üzere toplanıyor.



Kongrenin sonuçları resmi olarak onaylamasından yaklaşık 2 hafta sonra 20 Ocak 2025'te ABD'nin yeni başkanı ve başkan yardımcısının Kongre'de yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.



Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve resmen başlayacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: