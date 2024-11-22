Haber Tarihi: 22 Kasım 2024 15:09 - Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 15:09

Trump ne zaman göreve başlayacak?

Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki rekabet Trump'ın seçilmesiyle sona erdi. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak. Peki, Trump ne zaman göreve başlayacak?

Trump ne zaman göreve başlayacak?
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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump seçildi. 5 Kasım'da düzenlenen ABD Başkanlık Seçimi'nde sandıktan adı çıkan Cumhuriyetçi Trump yeni kabinesinde yer alacak ekibini seçiyor. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlaması bekleniyor. Peki, Trump ne zaman göreve başlıyor? İşte, detaylar... 

TRUMP NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Kongre, 6 Ocak 2025 tarihinde sonuçları resmen onaylamak üzere toplanıyor.

Kongrenin sonuçları resmi olarak onaylamasından yaklaşık 2 hafta sonra 20 Ocak 2025'te ABD'nin yeni başkanı ve başkan yardımcısının Kongre'de yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve resmen başlayacak.
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