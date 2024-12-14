Galatasaray, kadınlarda Judo Süper Lig şampiyonu oldu

Türkiye Judo Federasyonu'nun organize ettiği Spor Toto Süper Lig kadınlar müsabakalarında Galatasaray, şampiyonluğa adını yazdırdı.
Federasyonun Ankara'daki tesislerinde yapılan Süper Lig kadınlar müsabakaları sonucu madalya kazanan kulüpler şöyle:
1. Galatasaray
2. Aksaray Çağlayan Spor Kulübü
3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
3. Sancaktepe Belediyespor
Federasyonun Ankara'daki tesislerinde yapılan Süper Lig kadınlar müsabakaları sonucu madalya kazanan kulüpler şöyle:
1. Galatasaray
2. Aksaray Çağlayan Spor Kulübü
3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
3. Sancaktepe Belediyespor