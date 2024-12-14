Galatasaray, kadınlarda Judo Süper Lig şampiyonu oldu

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Süper Lig kadınlar müsabakalarında Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, kadınlarda Judo Süper Lig şampiyonu oldu
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14 Aralık 2024 18:20
Son güncelleme 14 Aralık 2024 18:21
Türkiye Judo Federasyonu'nun organize ettiği Spor Toto Süper Lig kadınlar müsabakalarında Galatasaray, şampiyonluğa adını yazdırdı.

Federasyonun Ankara'daki tesislerinde yapılan Süper Lig kadınlar müsabakaları sonucu madalya kazanan kulüpler şöyle:

1. Galatasaray

2. Aksaray Çağlayan Spor Kulübü

3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor

3. Sancaktepe Belediyespor

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