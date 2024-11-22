Haber Tarihi: 22 Kasım 2024 12:43 - Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 12:43

Kar ne zaman yağacak? 2024 İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? sorusu vatandaşların gündeminde. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı beklendiği kaydedildi. Peki, Kar ne zaman yağacak? 2024 İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Kar ne zaman yağacak? 2024 İstanbul'da kar ne zaman yağacak?
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İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Sorusunun yanıtı, İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Meteoroloji verilerine göre hafta sonu ülkeye soğuk hava ve kar yağışı gelmesi bekleniyor. İstanbul'da yaşayan birçok kişi ise, "Kar ne zaman yağacak?" sorusunu sorgulamaya başladı. Peki, kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Meteorolojik verilere göre 5 günlük hava durumu tahmini.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteorolojinin yaptığı 5 günlük tahminlere göre; 19-23 Kasım tarihlerinde İstanbul'da kar beklenmiyor. Ancak 19 ve 21 Kasım'da ülkenin Doğu tarafındaki bazı şehirlerde kar yağışı bekleniyor.

BU HAFTA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji tahminlerine göre; 19 Kasım Salı günü Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt ve Van'da kar yağacak. 20 Kasım Çarşamba günü ise yalnız Bitlis'te kar yağışı bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
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