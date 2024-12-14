A Milli Kadın Sutopu Takımı, Bulgaristan'ı yendi

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Kadınlar Dünya Kupası Division 2'deki ilk maçında Bulgaristan'ı 21-6 mağlup etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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A Milli Kadın Sutopu Takımı, Bulgaristan'ı yendi
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14 Aralık 2024 21:18
Son güncelleme 14 Aralık 2024 21:19
A Milli Kadın Sutopu Takımı, Kadınlar Dünya Kupası Division 2'deki ilk maçında Bulgaristan'ı 21-6 yendi.

 İstanbul'da bugün başlayan Kadınlar Dünya Kupası Division 2'deki ilk maçında A Milli Kadın Sutopu Takımı, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Maltepe Üniversitesi Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleden ay-yıldızlı ekip 21-6 galip ayrıldı. Maçın en değerli oyuncusu seçilen Kübra Kuş, attığı 9 gol ile karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

Dünya Kupası Division 2'de kadınlar müsabakaları 14-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

 
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