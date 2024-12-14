A Milli Kadın Sutopu Takımı, Bulgaristan'ı yendi

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Kadınlar Dünya Kupası Division 2'deki ilk maçında Bulgaristan'ı 21-6 yendi.
İstanbul'da bugün başlayan Kadınlar Dünya Kupası Division 2'deki ilk maçında A Milli Kadın Sutopu Takımı, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Maltepe Üniversitesi Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleden ay-yıldızlı ekip 21-6 galip ayrıldı. Maçın en değerli oyuncusu seçilen Kübra Kuş, attığı 9 gol ile karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.
Dünya Kupası Division 2'de kadınlar müsabakaları 14-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.
İstanbul'da bugün başlayan Kadınlar Dünya Kupası Division 2'deki ilk maçında A Milli Kadın Sutopu Takımı, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Maltepe Üniversitesi Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleden ay-yıldızlı ekip 21-6 galip ayrıldı. Maçın en değerli oyuncusu seçilen Kübra Kuş, attığı 9 gol ile karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.
Dünya Kupası Division 2'de kadınlar müsabakaları 14-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.