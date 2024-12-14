Fatih Terim'den Melo paylaşımı!

Teknik direktör Fatih Terim, Türkiye'ye gelen ve kendisini ziyaret eden Felipe Melo ile ilgili bir paylaşımda bulundu."Felipe ile 2011 yılında teknik direktör ve futbolcu olarak başlayan ilişkimizin mesafesi, o günden bu yana sadece bir telefon. Dünyanın neresinde olursak olalım, bir baba ve oğul gibi hep birbirimizin yanındayız; çünkü kalbi birlikte atan insanlar için mesafelerin önemi yoktur. Ziyaretinden dolayı çok mutlu oldum, teşekkür ederim oğlum."Fatih Terim'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Galatasaraylı taraftarların bu paylaşıma yaptığı,yorumları özellikle dikkat çekti.