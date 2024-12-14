Sivasspor'da Bülent Uygun istifa etti

Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun istifa etti. Kırmızı beyazlı yönetim Uygun'un istifasını kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Bülent Uygun istifa etti
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14 Aralık 2024 16:37
Son güncelleme 14 Aralık 2024 17:06
Sivasspor'da son 5 maçtır kazanamayan Bülent Uygun için karar verildi.

Kırmızı beyazlı ekipte teknik direktör Bülent Uygun başarısız sonuçların ardından istifa etti.

Sivasspor yönetim kurulu yaptığı değerlendirmeden sonra Uygun'un istifasını kabul etti.

SİVASSPOR AÇIKLADI

Sivasspor, Bülent Uygun için resmi açıklamayı da yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulüp Başkanımız Bahattin Eken ve Teknik Direktörümüz Bülent Uygun'un yapmış olduğu görüşme neticesinde, yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.

Bülent Uygun, görev süresi boyunca takımımızda önemli hizmetlerde bulunmuş ve birçok başarıya imza atmıştır.

Sivasspor menfaatlerini geçmişte olduğu gibi bugün de ön planda tutan Uygun'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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