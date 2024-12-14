Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u rahat geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Halkbank, ağırladığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u rahat geçti
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14 Aralık 2024 20:35
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Halkbank, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'lık skorla yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Yasin İlhan

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Maa, Kooy (Volkan Döne, Sercan Yüksel Bıdak, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cardenas, Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Panou, Yiğit Yıldız, Abreu (Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Süleyman Ensar Turna, Emre Berat Fırat)

Setler: 25-18, 25-18, 25-22

Süre: 83 dakika (27, 26, 30)

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