Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u rahat geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Halkbank, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'lık skorla yendi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Yasin İlhan
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Maa, Kooy (Volkan Döne, Sercan Yüksel Bıdak, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cardenas, Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Panou, Yiğit Yıldız, Abreu (Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Süleyman Ensar Turna, Emre Berat Fırat)
Setler: 25-18, 25-18, 25-22
Süre: 83 dakika (27, 26, 30)
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Yasin İlhan
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Maa, Kooy (Volkan Döne, Sercan Yüksel Bıdak, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cardenas, Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Panou, Yiğit Yıldız, Abreu (Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Süleyman Ensar Turna, Emre Berat Fırat)
Setler: 25-18, 25-18, 25-22
Süre: 83 dakika (27, 26, 30)