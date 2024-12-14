Türk Hava Yolları, deplasmanda set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor'a konuk oldu.
Hasan Doğan Salonu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı.
Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Ebru Kaya, Sadettin Kıral
Bahçelievler Belediyespor: Inneh, Shemanova, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Domaç (Semanur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel, Baird)
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz)
Setler: 16-25, 23-25, 18-25
Süre: 70 dakika (20, 26, 24)
Hasan Doğan Salonu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı.
Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Ebru Kaya, Sadettin Kıral
Bahçelievler Belediyespor: Inneh, Shemanova, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Domaç (Semanur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel, Baird)
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz)
Setler: 16-25, 23-25, 18-25
Süre: 70 dakika (20, 26, 24)