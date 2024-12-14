Mesut Bakkal: 'Bizim için viraj maçıydı'

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Iğdır FK'yı 2-1 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Geldiğimiz noktada bu maç bizim için viraj maçıydı." dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Bakkal, oyuncularını mücadeleden dolayı kutlayarak, "Maçın ikinci devresindeki ortaya koydukları direnç ve 1-0 geriye düştükten sonra maçı çevirme isteği takdire şayan. Oyuna aslında iyi başladık, ceza sahasına girmeden gol yedik. Futbolda böyle hatalar var ama olmaması gerekir, böyle bir gol yemememiz gerekiyordu. İşin sevinci tarafı, bence takımın pozisyon vermemesi çok önemli ve bunun akabinde de 2 golü bulup 2-3 net pozisyon bulmamız çok önemli." diye konuştu.



Takıma bu hafta 3 oyuncu döndüğünü aktaran Bakkal, "Geldiğimiz noktada bu maç bizim için viraj maçıydı. Benden sonraki dönemde iyi oynayan bir takım var. Önemli bir maçı kazandık. İyi de hazırlanmıştık. Bu inanç inşallah önümüzdeki haftalarda devam eder. Topladığımız kadar puan toplayıp ikinci devre inşallah daha iyi olacak." dedi.



Bakkal, hedefi koymak için takıma takviye yapılması gerektiğini aktararak, "Bu 3 puan önümüzdeki günlere daha iyi bakma puanıdır. Onun ötesinde de oyuncu grubunun gösterdiği direnç hakikaten çok önemli." ifadesini kullandı.







