Borussia Mönchengladbach, evinde farklı galip

Almanya Bundesliga'nın 14. hafta maçında Borussia Mönchengladbach, sahasında Holstein Kiel'i 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Borussia Mönchengladbach, evinde farklı galip
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14 Aralık 2024 19:23
Almanya Bundesliga'nın 14. hafta maçında Borussia Mönchengladbach, Holstein Kiel'i konuk etti.

Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 1'de Tim Kleindienst, 26'da Robin Hack ile 43 ve 79'da Alassane Plea kaydetti. Holstein Kiel'in tek golünü ise 30'da Armin Ggovic attı.

Mönchengladbach, bu galibiyetin ardından puanını 21 yaptı. Holstein Kiel, 5 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Mönchengladbach, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Holstein Kiel, Augsburg'u konuk edecek.
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