Haber Tarihi: 09 Aralık 2024 15:46 - Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 15:46

Victor Osimhen sakatlandı mı? Galatasaray açıkladı

Galatasaray'da Sivasspor karşısında 74. dakikada sakatlanan Victor Osimhen oyuna devam edemedi. Peki, Victor Osimhen sakatlandı mı?

Victor Osimhen sakatlandı mı? Galatasaray açıkladı
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Trendyol Süper Lig'in 15.hafta maçında Galatasaray Spor Kulübü, Sivasspor deplasmanında Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-2 kazandı. Ancak maçın 72'inci dakikasında sarı kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Osimhen sakatlanarak oyundan çıktı.

Galatasaray-Sivasspor maçında 45+9'da penaltıdan ağları havalandıran Victor Osimhen 72'inci dakikada sakatlandı.

Trendyol Süper Lig'in 15.hafta müsabakasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanında Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-2 galip geldi. Ancak karşılaşmanın 72'inci dakikasında sarı kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen sakatlanarak oyundan çıktı.

Victor Osimhen'in 72'inci dakikada oyundan çıkmasıyla yerine Michy Batshuayi oyuna girerken sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamaya göre Nijeryalı yıldız bugün MR cihazına alınacak. Sakatlığının üst adale bağlarıyla ilgili olabileceği ifade edildi.

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