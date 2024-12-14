Arsenal'den evinde sürpriz puan kaybı

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Arsenal evinde Everton ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'den evinde sürpriz puan kaybı
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14 Aralık 2024 19:54
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal evinde Sean Dyche'ın yönetimindeki Everton ile 0-0 berabere kaldı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta Arsenal yüzde 77 topla oynama istatistiği ve 13 şuta rağmen golü bulamadı ve karşılaşma 0-0 bitti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci beraberliğini alan Arsenal 30 puana ulaşırken, Everton 15 puana yükselmiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşırken, Everton sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

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