Felipe Melo: 'İyi ki Sivas'ta sahada değildim'

Galatasaray'da oynadığı döneme damga vuran bir performans sergileyen, sahadaki agresif tavırlarıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Felipe Melo, Sözcü'ye özel röportaj verdi.
İŞTE MELO'NUN AÇIKLAMALARI!
"Ligde ve Avrupa'da Galatasaray doludizgin ilerliyor. Sonunu nerede görüyorsun Galatasaray'ın? Bir UEFA kupası daha gelir mi?"
"Elbette bir şeyin sonunu konuşmak, görmek kolay değil. Çünkü futbol bu, beklemediğimiz şeyler de olabiliyor. Herkesin Galatasaray'dan beklentisi Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldık. O yüzden sonunu görmek çok zor. Ama gönlümden geçen, Galatasaray'ın sonuna kadar gidip bir Avrupa kupasını daha Türkiye'ye getirmesi. Türkiye'de zaten ciddi bir fark açtık. Süper Lig'de şampiyonluk mutlaka gelecektir, umarım Avrupa'da da aynı başarıya ulaşılır."
'JÜBİLE MAÇIMDA EMRE'Yİ İSTERİM'
"Özel bir jübile maçıyla veda etmeyi istiyor musun?"
"Tabii, niye olmasın, öyle bir hayalim var. Futbola bu statta (RAMS Park) veda etmek isterim. Taraftar da bu duruma çok sevinecektir. O zamanki oyuncuları çağıracağım: Drogba, Sneijder, Selçuk, Eboue, Burak, Riera gibi."
"Emre Belözoğlu'nu çağırır mısın?"
"Beraber oynamadık. Ama belki Fenerbahçe-Galatasaray kadrosu yaparız, öyle bir veda olur. O zaman Fenerbahçe formasıyla oynayabilir."
"POTANSİYELİ VAR"
"Gabriel Sara'yı nasıl buluyorsun, Brezilya Milli Takımı'na seçilebilir mi? Kendisiyle konuşuyor musun?"
"Brezilya'dayken kendisine karşı oynadım. İyi bir futbolcu, potansiyeli var. İngiltere'ye gitti ama Championship'te olduğu için fazla takip etme şansım olmadı. Ama Galatasaray'a geldikten sonraki maçlarını izliyorum. Çok kaliteli. Ben, Sara'nın Galatasaray tarihine adını yazdıracak potansiyelde olduğunu düşünüyorum."
"Melo, Sneijder, Drogba'lı kadro mu Torreira, Mertens, Icardi'li kadro mu daha iyi?"
"Hepsine çok saygı duyuyorum ama bence kıyaslanmaz bile."
"Ayrıldıktan sonra Galatasaray'dan teklif geldi mi? (Futbolcu, teknik ekip vs.) Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor mu?"
"Kariyerimin sonuna geliyorum. Tabii ki gelecek için planlarımı yapmaya başladım. Ben de hoca olmak istiyorum. Şu ana kadar bir teklif almadım ama hoca olarak başladıktan sonra nasıl ki futbolda en iyi kulüplerde oynadıysam, hoca olarak da en iyi kulüpleri çalıştırmak isterim. Galatasaray da benim hayallerimin başında geliyor. Bir gün Galatasaray hocası olmayı çok isterim. Kesinlikle böyle bir teklif gelirse düşünmem bile. Direkt görevi kabul ederim. Galatasaray'da kariyerime hoca olarak devam etmek isterim."
"YENİ İMPARATOR OKAN BURUK OLABİLİR"
"Son röportajda 'Terim'den sonraki imparator ben olurum' demiştin. Okan Buruk'u nasıl değerlendiriyorsun?"
"Imparator olmak kolay değil. Biliyorsunuz Fatih Hoca'nın kazandığı kupaları. Türkiye'nin dışında Avrupa'da başarı getirdi. Diğer taraftan, Okan Hoca iki senedir şampiyon. Çok güzel işler çıkarıyor ama benim zamanımdaki lig kalitesiyle şimdi farklı. O dönem inanılmaz bir rekabet vardı. Hiç ummadığınız bir maçtan kayıpla dönebiliyordunuz. Şu anda ise Galatasaray ve diğerleri var. Gerçekten inanılmaz kaliteli bir kadro. Okan Hocamız çok iyi işler çıkardı, birkaç senedir üst üste kazandığı şampiyonluklar var ama böyle de bir gerçek var. O dönemde Avrupa'da da çok önemli işler yapıyorduk. Real Madrid'i ve Manchester United'ı en iyi dönemlerinde yendik. Juventus'u mağlup ettik. Büyük zaferlere imza attık. Türkiye'deki makas çok çok açıldı. Diğer taraftan Şampiyonlar Ligi'nde yenilmememiz gereken bir takıma elendik. 'Yeni imparator olabilir mi?' Tabii ki olabilir. Potansiyeli olduğu çok aşikar. Bu sene bir Avrupa kupası gelirse o zaman yeni imparator olma yolunda çok önemli bir adım atmış olur."
'MANAJ'IN FAULÜNDE SAHADA OLSAM BAMBAŞKA TEPKİ VERİRDİM'
"Manaj'ın yaptığı faulde sahada olsan nasıl bir tepki verirdin?"
"Manaj'ı Inter'den tanıyorum. O zaman çok küçüktü. Tanışıyoruz ama arkadaş değiliz. Arkadaşım bile olsa, Galatasaray formasını giydikten sonra böyle bir hareketi görsem tepkim bambaşka olur. Manaj oraya gidip bilerek öyle bir faul yapmamıştır diye ümit ediyorum. Sonuçta aynı işi yapıyorlar. Kendi meslektaşına sakatlama amaçlı bir hareketi olmamıştır diye düşünüyorum.
"HAKEM KONUŞMAYI SEVMİYORUM"
"Hakem performansları hakkında ne düşünüyorsun?"
Aslında hakemler ile alakalı çok konuşmayı sevmiyorum. Ama son Sivasspor maçına bakıyorsunuz, Allah'a çok şükürler olsun ki Galatasaray formasıyla sahada değildim! Eğer olsaydım, benim takım arkadaşıma böyle bir şey yapılacak, böyle bir faul yapılacak çok farklı, reaksiyonlar gösterebilirdim.
Hakemlerde insan, tabii ki hata yapabilir, saygı duyuyorum ama artık bir VAR sistemi var. Gidip baktıktan sonra bu şekilde yorumlanması ve herhangi bir kart çıkmaması inanılmaz. Bir art niyet olması lazım. Bir de hakemlerin de cezalandırılması şart. Nasıl biz kırmızı kart görünce ceza alıyorsak, hakemler de bir şekilde bunun cezasını çekmeli."
İŞTE MELO'NUN AÇIKLAMALARI!
"Ligde ve Avrupa'da Galatasaray doludizgin ilerliyor. Sonunu nerede görüyorsun Galatasaray'ın? Bir UEFA kupası daha gelir mi?"
"Elbette bir şeyin sonunu konuşmak, görmek kolay değil. Çünkü futbol bu, beklemediğimiz şeyler de olabiliyor. Herkesin Galatasaray'dan beklentisi Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldık. O yüzden sonunu görmek çok zor. Ama gönlümden geçen, Galatasaray'ın sonuna kadar gidip bir Avrupa kupasını daha Türkiye'ye getirmesi. Türkiye'de zaten ciddi bir fark açtık. Süper Lig'de şampiyonluk mutlaka gelecektir, umarım Avrupa'da da aynı başarıya ulaşılır."
'JÜBİLE MAÇIMDA EMRE'Yİ İSTERİM'
"Özel bir jübile maçıyla veda etmeyi istiyor musun?"
"Tabii, niye olmasın, öyle bir hayalim var. Futbola bu statta (RAMS Park) veda etmek isterim. Taraftar da bu duruma çok sevinecektir. O zamanki oyuncuları çağıracağım: Drogba, Sneijder, Selçuk, Eboue, Burak, Riera gibi."
"Emre Belözoğlu'nu çağırır mısın?"
"Beraber oynamadık. Ama belki Fenerbahçe-Galatasaray kadrosu yaparız, öyle bir veda olur. O zaman Fenerbahçe formasıyla oynayabilir."
"POTANSİYELİ VAR"
"Gabriel Sara'yı nasıl buluyorsun, Brezilya Milli Takımı'na seçilebilir mi? Kendisiyle konuşuyor musun?"
"Brezilya'dayken kendisine karşı oynadım. İyi bir futbolcu, potansiyeli var. İngiltere'ye gitti ama Championship'te olduğu için fazla takip etme şansım olmadı. Ama Galatasaray'a geldikten sonraki maçlarını izliyorum. Çok kaliteli. Ben, Sara'nın Galatasaray tarihine adını yazdıracak potansiyelde olduğunu düşünüyorum."
"Melo, Sneijder, Drogba'lı kadro mu Torreira, Mertens, Icardi'li kadro mu daha iyi?"
"Hepsine çok saygı duyuyorum ama bence kıyaslanmaz bile."
"Ayrıldıktan sonra Galatasaray'dan teklif geldi mi? (Futbolcu, teknik ekip vs.) Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor mu?"
"Kariyerimin sonuna geliyorum. Tabii ki gelecek için planlarımı yapmaya başladım. Ben de hoca olmak istiyorum. Şu ana kadar bir teklif almadım ama hoca olarak başladıktan sonra nasıl ki futbolda en iyi kulüplerde oynadıysam, hoca olarak da en iyi kulüpleri çalıştırmak isterim. Galatasaray da benim hayallerimin başında geliyor. Bir gün Galatasaray hocası olmayı çok isterim. Kesinlikle böyle bir teklif gelirse düşünmem bile. Direkt görevi kabul ederim. Galatasaray'da kariyerime hoca olarak devam etmek isterim."
"YENİ İMPARATOR OKAN BURUK OLABİLİR"
"Son röportajda 'Terim'den sonraki imparator ben olurum' demiştin. Okan Buruk'u nasıl değerlendiriyorsun?"
"Imparator olmak kolay değil. Biliyorsunuz Fatih Hoca'nın kazandığı kupaları. Türkiye'nin dışında Avrupa'da başarı getirdi. Diğer taraftan, Okan Hoca iki senedir şampiyon. Çok güzel işler çıkarıyor ama benim zamanımdaki lig kalitesiyle şimdi farklı. O dönem inanılmaz bir rekabet vardı. Hiç ummadığınız bir maçtan kayıpla dönebiliyordunuz. Şu anda ise Galatasaray ve diğerleri var. Gerçekten inanılmaz kaliteli bir kadro. Okan Hocamız çok iyi işler çıkardı, birkaç senedir üst üste kazandığı şampiyonluklar var ama böyle de bir gerçek var. O dönemde Avrupa'da da çok önemli işler yapıyorduk. Real Madrid'i ve Manchester United'ı en iyi dönemlerinde yendik. Juventus'u mağlup ettik. Büyük zaferlere imza attık. Türkiye'deki makas çok çok açıldı. Diğer taraftan Şampiyonlar Ligi'nde yenilmememiz gereken bir takıma elendik. 'Yeni imparator olabilir mi?' Tabii ki olabilir. Potansiyeli olduğu çok aşikar. Bu sene bir Avrupa kupası gelirse o zaman yeni imparator olma yolunda çok önemli bir adım atmış olur."
'MANAJ'IN FAULÜNDE SAHADA OLSAM BAMBAŞKA TEPKİ VERİRDİM'
"Manaj'ın yaptığı faulde sahada olsan nasıl bir tepki verirdin?"
"Manaj'ı Inter'den tanıyorum. O zaman çok küçüktü. Tanışıyoruz ama arkadaş değiliz. Arkadaşım bile olsa, Galatasaray formasını giydikten sonra böyle bir hareketi görsem tepkim bambaşka olur. Manaj oraya gidip bilerek öyle bir faul yapmamıştır diye ümit ediyorum. Sonuçta aynı işi yapıyorlar. Kendi meslektaşına sakatlama amaçlı bir hareketi olmamıştır diye düşünüyorum.
"HAKEM KONUŞMAYI SEVMİYORUM"
"Hakem performansları hakkında ne düşünüyorsun?"
Aslında hakemler ile alakalı çok konuşmayı sevmiyorum. Ama son Sivasspor maçına bakıyorsunuz, Allah'a çok şükürler olsun ki Galatasaray formasıyla sahada değildim! Eğer olsaydım, benim takım arkadaşıma böyle bir şey yapılacak, böyle bir faul yapılacak çok farklı, reaksiyonlar gösterebilirdim.
Hakemlerde insan, tabii ki hata yapabilir, saygı duyuyorum ama artık bir VAR sistemi var. Gidip baktıktan sonra bu şekilde yorumlanması ve herhangi bir kart çıkmaması inanılmaz. Bir art niyet olması lazım. Bir de hakemlerin de cezalandırılması şart. Nasıl biz kırmızı kart görünce ceza alıyorsak, hakemler de bir şekilde bunun cezasını çekmeli."