Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Roberto De Zerbi'nin yönetimindeki Marsilya evinde Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile 1-1 berabere kaldı.



Orange Veledrome'da oynanan maçta Marsilya'nın golünü 17. dakikada Quentin Merlin kaydederken, Lille'e beraberliği getiren golü 87. dakikada Bafode Diakite kaydetti.



Marsilya'da Pol Lirola, 90+5'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 30'a yükseltirken, Lille 27 puana ulaşmış oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Marsilya evinde Le Havre'ı ağırlarken, Lille sahasında Nantes'i konuk edecek.



