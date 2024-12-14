OGM Ormanspor, Danilos Pizza'yı mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında OGM Ormanspor, evinde Danilos Pizza'yı 77-72'lik skorla mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor, Danilos Pizza'yı mağlup etti
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14 Aralık 2024 20:21
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın açılış maçında OGM Ormanspor, sahasında Danilos Pizza'yı 77-72 yendi.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Ali Şakacı, Metin Erol, Oğuzhan Güzel

OGM Ormanspor: Sutton 1, Berger 14, Sissoko 10, Manolya Kurtulmuş 13, Aokuso 28, Duygu Özen 5, Zeynep Şevval Gül 3, Esra Ural Topuz 3

Danilos Pizza: Henderson 13, Gizem Mürüvet Uca 11, Palenikova 11, Walker 8, Mompremier 22, Yağmur Bul, Hande Çelebi 7, Ferda Yıldız, Aysude Torcu

1. Periyot: 27-23

Devre: 45-36

3. Periyot: 66-51

 

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