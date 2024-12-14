OGM Ormanspor, Danilos Pizza'yı mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın açılış maçında OGM Ormanspor, sahasında Danilos Pizza'yı 77-72 yendi.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Ali Şakacı, Metin Erol, Oğuzhan Güzel
OGM Ormanspor: Sutton 1, Berger 14, Sissoko 10, Manolya Kurtulmuş 13, Aokuso 28, Duygu Özen 5, Zeynep Şevval Gül 3, Esra Ural Topuz 3
Danilos Pizza: Henderson 13, Gizem Mürüvet Uca 11, Palenikova 11, Walker 8, Mompremier 22, Yağmur Bul, Hande Çelebi 7, Ferda Yıldız, Aysude Torcu
1. Periyot: 27-23
Devre: 45-36
3. Periyot: 66-51
Hakemler: Ali Şakacı, Metin Erol, Oğuzhan Güzel
OGM Ormanspor: Sutton 1, Berger 14, Sissoko 10, Manolya Kurtulmuş 13, Aokuso 28, Duygu Özen 5, Zeynep Şevval Gül 3, Esra Ural Topuz 3
Danilos Pizza: Henderson 13, Gizem Mürüvet Uca 11, Palenikova 11, Walker 8, Mompremier 22, Yağmur Bul, Hande Çelebi 7, Ferda Yıldız, Aysude Torcu
1. Periyot: 27-23
Devre: 45-36
3. Periyot: 66-51