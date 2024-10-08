Haber Tarihi: 08 Ekim 2024 15:40 - Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 15:40

İlk ara tatil ne zaman, hangi gün? 2024-2025 MEB

İlk ara tatilin ne zaman başlayacağıyla ilgili öğrencilerin tarih araştırmaları sürüyor. Her yıl kış ve bahar aylarında 2 kez ara tatil yapan öğrenciler, 2024-2025 ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor?

İlk ara tatil ne zaman, hangi gün? 2024-2025 MEB
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2024-2025 ara tatil tarihleri, milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Yoğun ders temposunu bir kenara bırakarak 1 haftalık ara tatile çıkmayı sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler, gözlerini MEB tarafından yayımlanan 2024-2025 iş takvimine çevirdi. Peki, ilk ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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