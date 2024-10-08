İlk ara tatil ne zaman, hangi gün? 2024-2025 MEB

2024-2025 ara tatil tarihleri, milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Yoğun ders temposunu bir kenara bırakarak 1 haftalık ara tatile çıkmayı sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler, gözlerini MEB tarafından yayımlanan 2024-2025 iş takvimine çevirdi. Peki, ilk ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor?



İLK ARA TATİL NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.



Buna göre; Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.



YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?



Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.



İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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