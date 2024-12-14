İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Garcia Pimienta'nın yönetimindeki Sevilla evinde Claudio Giraldez'in yönetimindeki Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti.



Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçta Sevilla'ya galibiyeti getiren golü 65. dakikada ağları sarsan Manuel Bueno kaydetti.



JESUS NAVAS VEDA ETTİ



Sevilla'nın 39 yaşındaki kaptanı Jesus Navas, Sevilla forması ile son kez Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'na çıktı. Aralık ayı itibarıyla kulüpten ayrılacak olan Navas, futbolu bırakacak ve kulüp yönetiminde görev alacak.



Bu sonuçla birlikte Sevilla puanını 22'ye yükseltirken, Celta Vigo 21 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Sevilla deplasmanda Real Madrid'e konuk olurken, Celta Vigo sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek.



