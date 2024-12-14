Rıza Çalımbay: 'Beşiktaş'ta kafalarına göre iş yapıyorlar'

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçtiğimiz sezon çalıştığı Beşiktaş'taki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.



"YÖNETİM TARZI ÇOK KÖTÜ"



BeIN Sports'a konuşan Çalımbay, "Benim tek düşüncem Beşiktaş'la ilgili, biz Beşiktaş'ta hem oynadık hem de çalıştık. Güzel günler geçirdik. Ben ayrılırken biraz sıkıntı oldu. Çok üzüldüm, öyle olmaması gerekiyordu. Şu anda da aynı şey yaşanıyor. Bana göre futbol problem değil. Ben Beşiktaş'ta futboldan dolayı bir şey olduğuna inanmıyorum. Yönetim tarzının çok kötü olduğuna inanıyorum bundan önceki tarzın. Ona inanıyorum. Onlar düzgün gitse her şey, futbol iyi giderdi. Çünkü çok iyi bir kadrosu var. Ama futbolun dışı daha önemli Beşiktaş için." ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ'TA SABIR YOK"



"Sezon sonuna kadar yeni bir teknik direktör göreve gelmeli mi?" sorusuna yanıt veren Çalımbay, "Beşiktaş için sorun değil. Serdar Hoca da yapabilir, niye yapmasın? Herkes yapabilir ama sabretmiyorlar. Bazı arkadaşlar kendi kafalarına göre iş yapıyorlar. Beşiktaş'ı her hoca ister, yerli, yabancı hiç fark etmez. 6 ay götürürler. Ondan sonra zaten kongre olacak. Büyük bir kongre olacak. Orada da inşallah çok iyi birisi gelir ve Beşiktaş eski şeyine kavuşur." sözlerini sarf etti.







