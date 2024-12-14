Arteta: 'Hayal kırıklığına uğradık'

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, 0-0 sona eren Everton karşılaşması sonrası konuştu.



İspanyol teknik adam, "Kazanamadığımız için hayal kırıklığına uğradık. Kazanmayı hak etmiştik. Rakibin tek bir şut bile atmasına izin vermedik. Oyunu domine ettik ama önemli şanslar yakaladığımızda da bunları değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.



Everton'ın kendilerine göre daha fazla dinlendiği hatırlatılan Arteta, "Bunun bir önemi yok. İkinci yarıda gösterdiğimiz performansa bir bakın! Rakibimize şans tanımadık ve oyuna bu kadar hakim olurken kazanamamak sinir bozucu." sözlerini sarf etti.



